Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Salzungen (ots)

Bereits am 08.02.2024 zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Leimbacher Straße in Bad Salzungen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich beim Ausparken mit seinem dunklen Mercedes gegen den geparkten grünen Pkw VW des Geschädigten. Ohne die Polizei oder den Eigentümer zu verständigen, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder einem Mercedes mit einer Beschädigung im rechten Heckbereich geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0036013/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

