Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldbörse aus dem Einkaufswagen gestohlen

Schleusingen (ots)

Am Samstag, dem 10.02.2024 gegen 11:00 Uhr wurde eine Kundin in einen Einkaufsmarkt in Schleusingen in der Suhler Straße bestohlen. Die Geschädigte hatte ihre Geldbörse im Einkaufswagen belassen und unter Lebensmitteln "versteckt". Jedoch gelang es einem unbekannten Täter, in einem unbeobachteten Moment, das besagte Portemonnaie zu entwenden. Die Auswertung des Überwachungsvideos des Marktes steht noch aus und könnte den entscheidenden Ermittlungsansatz geben. Die Polizei bittet darum, Geldbörsen nie unbeaufsichtigt zu lassen und diese stets eng am Körper zu tragen. Falls es Zeugen zum Sachverhalt gibt, werden diese gebeten, sich bei der Polizei Hildburghausen zu melden.

