LPI-SHL: Phantombild zum Angreifer vom 15.11.2023 - Wer erkennt den Mann?

Stedtlingen (ots) - Unbekannte Täter brachen am Dienstag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:05 Uhr einen Zigarettenautomaten, der "Am Kirschberg" in Stedtlingen aufgestellt ist, auf. Sie entwendeten anschließend sämtliche Zigaretten und das Bargeld und verschwanden unerkannt. Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Der Tatzeitraum lässt sich so genau eingrenzen, weil eine Spaziergängerin 14:30 Uhr an dem ...

mehr