Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vachaer Bankfilialen im Visier

Suhl (ots)

Die Polizei Bad Salzungen bittet um Zeugen-Hinweise zu Einbrüchen in die VR-Bank und die Wartburg-Sparkassen-Filiale in Vacha. In der Nacht zum vergangenen Samstag, dem 28. Oktober gegen 02:00 Uhr kam es zu einer dreisten Tat. In der VR-Bank in Vacha wurde der Einbruchsalarm ausgelöst. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war der unbekannte Täter bereits verschwunden. Wie sich herausstellte, wollte der Täter in die Filiale um Geld abzuheben. Da die Türen jedoch verschlossen waren, trat der Täter gegen die Schiebetür und beschädigte diese. Im Anschluss gelang der Unbekannte hinein und versucht unbeeindruckt Geld am Automaten abzuheben. Ersten Erkenntnissen zu Folge, stand zum Tatzeitpunkt ein weißer Kleinwagen vor der Bank. Ein Zeuge beobachtete mindestens zwei Personen vor der Filiale als der Alarm ausgelöst wurde. Zum aktuellen Zeitpunkt kann noch nicht gesagt werden, ob der Täter dabei die eigene EC-Karte verwendete. Die Ermittlungen dahingehend dauern noch an. Am Morgen danach wurde gegen 08:00 Uhr bekannt, dass auch in der Wartburg-Sparkassen-Filiale in Vacha ein Einbruch stattfand. In der Nacht vom 27.10.2023 auf den 28.10.2023 hat sich ein unbekannter Täter zum Bereich der Geldautomaten Zutritt verschafft, in dem er zuerst erfolglos versuchte eine Zwischentür aufzuhebeln und anschließend gewaltsam ein bodentiefes Fenster im Türrahmen einschlug. Nach ersten Schätzungen entstand dabei ein Sachschaden von 3000.00EUR. Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob die beiden Taten mit einander in Verbindung stehen und es sich dabei um den gleichen Täter handelt. Die Ermittlungen in der Sache dauern noch an. Die Polizei Bad Salzungen bittet um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell