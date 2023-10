Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Hildburghausen (ots)

Am 28.10.2023 ereignete sich zwischen 19:30 Uhr und 19:45 Uhr in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Hildburghausen ein Verkehrsunfall zwischen einem abgeparkten PKW VW und einem unbekannten, vorbeifahrenden Fahrzeug. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des abgeparkten Fahrzeugs beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall pflichtwidrig von der Unfallstelle ohne sich um die Schadenregulierung zu bemühen. Es entstand ein Schaden von circa 1000,- EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspekton Hildburghausen unter der Telefonnummer: 03685/ 7780 zu melden.

