LPI-SHL: Blumekübel beschädigt - Unfallzeugen gesucht

Kaltennordheim (ots) - Eine 66-jährige Renault-Fahrerin verunfallte Mittwochvormittag auf der B 285 Nähe Kaltennordheim. Aus Unachtsamkeit kam die Dame mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte einige Meter an der Leitplanke entlang. Leichtverletzt kam sie in ein nahegelegenes Klinikum. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Abschleppdienst kam zum Einsatz. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

