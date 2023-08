Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall auf Parkplatz

Wernshausen (ots)

Ein 59-Jähriger touchierte Dienstagnachmittag mit seinem Mercedes beim Rückwärtsfahren einen anderen Wagen, der auf einem Parkplatz in der Heyersgasse in Wernshausen abgestellt war. Anschließend stellte er sein Fahrzeug unweit des beschädigten Autos ab. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Zusammenstoß und sprach den Fahrer auf den Unfall an. Dieser stritt jedoch eine Beteiligung ab. Die alarmierten Beamten nahmen den Unfall auf und stellten beim Verursacher Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Der Fahrer gab an erst nach dem Parkplatzrempler getrunken zu haben. Aus diesem Grund ordneten die Polizisten zwei Blutentnahmen an. Ob der Mann tatsächlich bereits während des Unfalls alkoholisiert war, wird das Blutergebnis zeigen. Eine Anzeige wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ist dem Mann jedoch gewiss.

