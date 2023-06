LPI-SHL: Graffiti an Tankstelle.

Meiningen (ots) - Eine 63-Jährige fuhr Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr vom Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Werrastraße in Meiningen in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. Plötzlich ertönte das Martinshorn eines im Einsatz befindlichen Rettungswagens. Die Seniorin erschrak, verwechselte daraufhin das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr geradeaus über die Verkehrsinsel. Dort krachte der Wagen gegen ein ...

mehr