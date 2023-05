Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Oberhof (ots)

Ein 54-Jähriger stellte Samstagmorgen seinen Skoda in der Jägerstraße in Oberhof ab und nahm anschließend an einem Sportevent teil. Als er einige Stunden später zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallflüchter bzw. auf dessen genutztes Fahrzeug geben können, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 03681 369-0.

