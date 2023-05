LPI-SHL: Von Straße abgekommen

Schmalkalden (ots) - Ein 59-Jähriger befuhr Freitagabend die Reihergasse in Schmalkalden und bog nachfolgend in die Recklinghäuser Straße ab. Beim Abbiegen befuhr er die Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrsschild. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Die alarmierten Beamten konnten den Verursacher an seiner Wohnanschrift antreffen. Der 59-Jährige war alkoholisiert, gab jedoch an erst nach dem Unfall ...

