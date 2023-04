LPI-SHL: Unfall ohne Führerschein

Viernau/Breitungen/Fambach (ots) - Acht Einbrüche in Vereinsheime sind der Polizei innerhalb der vergangenen drei Tage bekannt geworden, drei allein in der Zeit von Dienstag zu Mittwoch. In der Mühlstraße Viernau verursachten die Täter einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro, als sie versuchten ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Anschließend entwendeten sie einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag. In der Stockbornstraße in Breitungen schafften es die Unbekannten ...

