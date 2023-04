Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Baumarkt

Vacha (ots)

In der Nacht vom 13. zum 14.04. kam es zum wiederholten Mal zu einem Einbruch in einen Baumarkt im Badelacher Weg in Vacha. Der oder die Täter drangen über eine rückwärtige Tür in das Gebäude ein und durchsuchten sowohl den Sozialtrakt, als auch die Büroräume und den Verkaufsraum des Baumarktes. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500,00 Euro. Entwendet wurden nach ersten Angaben lediglich Zigarettenschachteln im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Bad Salzungen unter der 036955510 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

