Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Simson geklaut

Suhl (ots)

Eine Simson im Wert von ca. 3.000 Euro entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Grundstück in der Fröhliche-Mann-Straße in Suhl. Das Zweirad war mit einer Haube abgedeckt und mittels Lenkradschloss gesichert. Den Tätern gelang es trotzdem in der Zeit am Sonntag in der Zeit von 06:20 Uhr bis 15:50 Uhr das Moped in ihren Besitz zu bringen. Hinweise auf die Täter oder auf den Verbleib der Simson nimmt die Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegen.

