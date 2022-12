Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Kiosk

Suhl (ots)

Ca. 2.000 Schaden verursachten bislang unbekannte Täter an einem Kiosk "Am Bahnhof" in Suhl. Im Zeitraum von Donnerstagabend, 20:30 Uhr, bis Samstag, 07:00 Uhr, gingen die Täter ans Werk und schlitzen ein am Stand befindliches Netz auf. Bei der erste Prüfung vor Ort konnte ein Diebstahl von Waren aus dem Kiosk ausgeschlossen werden. Zeugen, die verdächtige Personen am Tatort oder in unmittelbarer Nähe beobachtet haben, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Suhler Polizei (03681 369-0) mitzuteilen.

