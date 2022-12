LPI-SHL: Plane aufgeschlitzt

Merkers (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein größerer Holzhaufen auf einem Recyclinghof in Merkers in Brand. Dies stellte der Betreiber am Sonntagmorgen fest. Letztmalig war der Verantwortliche am Samstag gegen 13:00 Uhr auf dem Hof, als der Holzhaufen noch unversehrt war. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 03695 551-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

