Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Holzhaufen abgebrannt

Merkers (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein größerer Holzhaufen auf einem Recyclinghof in Merkers in Brand. Dies stellte der Betreiber am Sonntagmorgen fest. Letztmalig war der Verantwortliche am Samstag gegen 13:00 Uhr auf dem Hof, als der Holzhaufen noch unversehrt war. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 03695 551-0 entgegen.

