LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Hildburghausen (ots) - Ein bislang unbekannter Dieb entwendete Montagnachmittag den Geldbeutel einer 72-Jährigen aus deren Handtasche. Die Seniorin befand sich zur Tatzeit in einem Lebenmittelmarkt "Am Friedhof" in Hildburghausen. Wie der Langfinger an den Geldbeutel gelangte, ist bislang unklar. Ebenso fehlen bis dato Hinweise auf den Täter. Zeugenhinweise richten Sie bitte telefonisch an die Rufnummer 03685 778-0. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

