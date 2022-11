Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Hinweise auf Verursacher

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer fuhr Montagmorgen gegen 07:00 Uhr auf einen Mercedes auf, welcher an der Ampel in der Leipziger Straße auf der Linksabbiegerspur in Richtung Dolmarstraße stand. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Geschädigte notierte sich das Kennzeichen und übergab dieses an die eingesetzten Polizeibeamten. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Meininger Polizei (03693 591-0) in Verbindung zu setzen.

