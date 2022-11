LPI-SHL: Reifen beschädigt

Hildburghausen (ots) - Am Samstag, den 12.11.2022 in der Zeit von 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr wurden in Westhausen auf einem Parkplatz neben dem Sportlerheim zwei Fahrzeuge stark beschädigt. Durch ein Fahrzeug, welches an den beiden hintereinander geparkten Fahrzeugen vorbeifuhr und mit beiden Fahrzeugen seitlich kollidierte, wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Fahrer des vorbeifahrenden Fahrzeuges verließ die Unfallstelle pflichtwidrig. An beiden Fahrzeugen entstand ein ...

