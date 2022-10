Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gescheiterter Einbruch

Vacha (ots)

Diebe versuchten in der Nacht zu Donnerstag in eine Werkstatt in der Völkershäuser Straße in Vacha einzubrechen. Der Geschädigte, welcher sich zur Tatzeit auf dem Balkon seines Wohnhauses in unmittelbarer Nähe zum Tatort befand, nahm laute Geräusche im Innenhof wahr. Augenscheinlich bemerkten die Einbrecher den Besitzer, welche nachfolgend ohne Licht mit einem bislang unbekannten Fahrzeug vom Hof flüchteten. Laut Aussage des Geschädigten handelte es sich bei dem genutzten Fahrzeug um einen dunklen Kastenwagen. Zudem konnte der Zeuge zwei Personen im Fahrzeug wahrnehmen. Aufgrund der Dunkelheit konnten keine weiteren Hinweise erlangt werden. Zeugen, die Hinweise auf die Täter bzw. auf das Fahrzeug dieser geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Salzunger Polizei (03695 551-0) in Verbindung zu setzen.

