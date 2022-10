LPI-SHL: Verstoß gegen die 0,5-Promille-Grenze

Schmalkalden (ots) - Den gesamten Inhalt einer Kühltruhe sowie einen Besteckkasten entwendeten bislang unbekannte Langfinger aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses im Martin-Luther-Ring in Schmalkalden. Die Diebe verschafften sich in der Zeit von Freitag bis Mittwoch gewaltsam Zutritt zur Tatort und nahmen die Beute an sich, ohne im Wohnblock aufzufallen. Zudem verursachten sie einen Sachschaden von ca. 250 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Meininger Polizei ...

