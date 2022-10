Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrug via Handy

Schmalkalden (ots)

Eine 67-jährige Frau aus Schmalkalden erhielt am Mittwoch eine Nachricht über einen Massengerdienst, in der ihr angeblicher Sohn mitteilte, eine neue Handynummer zu haben. Er schrieb, unbedingt schnellstmöglich eine Überweisung tätigen zu müssen und bat seine vermeintliche Mutter, das für ihn zu übernehmen. Die Dame glaubte zunächst die Geschichte und füllte einen Überweisungsbeleg aus. Erst kurz danach fiel der Betrug auf, als sie ihren wirklichen Sohn kontaktierte. Betrüger versuchen immer wieder, an Ihre Ersparnisse zu gelangen. Lassen Sie sich nicht um den Finger wickeln und fallen Sie nicht auf diese oder ähnliche Betrugsmaschen herein. Informieren Sie die Polizei.

