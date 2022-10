Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schild nach Unfall verbogen

Unterbreizbach (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am späten Mittwochnachmittag rückwärts gegen ein Straßenschild auf einer Verkehrsinsel in der Sünnaer Straße in Unterbreizbach. Er stieg nach dem Unfall aus, versuchte das Schild wieder geradezubiegen und verließ nach dem nicht geglückten Versuch unerlaubt den Unfallort. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall, notierte sich das Kennzeichen und übergab es der Polizei. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

