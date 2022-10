LPI-SHL: Radler war alkoholisiert

Schweickershausen (ots) - Ein 62-jährige Autofahrerin fuhr Mittwochnachmittag von Ermershausen in Richtung Schweickershausen. Aus nicht geklärter Ursache verlor sie in einer Rechtskurve plötzlich die Kontrolle über ihren PKW, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal an einen Baum. Die Frau und der 11-jährige Insasse verletzten sich und mussten in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Autos. ...

