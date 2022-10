Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen im Garten angebaut

Krayenberggemeinde (ots)

Polizeibeamte der PI Bad Salzungen führten am 09.10.2022 gegen 15.00 Uhr in einer Gartenanlage Am Arnsberg in Merkers Ermittlungen durch. Dabei bemerkten die Beamten aus einem Garten Cannabisgeruch. Beim genauen Hinsehen stellten die Beamten zunächst eine Cannabispflanze fest. Nach dem Betreten des Gartens wurden insgesamt 4 Cannabispflanzen in einer Höhe von 1 Meter bis 1,50 Meter festgestellt. In einer Gartenlaube fanden die Beamten dann noch weitere getrocknete Cannabispflanzenteile. Die Cannabispflanzen und -pflanzenteile wurden sichergestellt. Gegen den Pächter des Garten wurde eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell