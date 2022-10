Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Jugendclub angegriffen

Schweikershausen (ots)

Am vergangenen Wochenende, von Samstag zu Sonntag, wurde durch Unbekannte eine Scheibe des Schweikershäuser Jugendclubs in der Dorfstraße eingeschlagen. Am Fenster entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell