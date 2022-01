Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizeiliche Einsatzlage in Weimar

Weimar (ots)

Aktuell findet im Bereich der Kromsdorfer Straße in Weimar ein größerer Polizeieinsatz statt. Grund hierfür ist, dass sich nach ersten Informationen eine männliche Person nach einer Bedrohungslage auf einem Firmengelände am heutigen Morgen in unbekannte Richtung entfernt hat. Hierbei führte der Tatverdächtige einen gefährlichen Gegenstand mit sich. Um was für einen Gegenstand es sich tatsächlich handelte, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Ein erster Anhaltspunkt zum Aufenthaltsort der Person wurde überprüft, was jedoch nicht zum Auffinden des Tatverdächtigen führte. Da vor Ort aktuell die Einsatzmaßnahmen laufen, werden Medienvertreter gebeten sich unter 03641 - 81 1503 zu melden. Presseanfragen können aktuell vor Ort nicht bedient werden.

