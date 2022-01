Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Automat mit Böller gesprengt

Apolda (ots)

Unbekannte Täter sprengten, nach ersten Erkenntnissen offensichtlich mittels Pyrotechnik, in den Nachtstunden vom 02.01.2022 zum 03.01.2022 einen Tabakautomaten in der Leutloffstraße in Apolda. Der Automat wurde dabei vollständig zerstört und jeglicher Inhalt entwendet. Genaue Angaben zum Diebesgut können noch nicht gemacht werden. Nun werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich bei der örtlichen Polizeidienststelle unter 03644/541-0 zu melden.

