Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Durch Dieselspur zu Fall gekommen

Kaltennordheim (ots)

Am 08.10.2022 kam es um 14:30 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Fischbach und Kaltennordheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei verlor ein 48jähriger Kradfahrer mit FO-Kennzeichen, aus Richtung Fischbach kommend, in etwa der Höhe des Abzweiges Einodsmühle auf Grund einer auf der Straße befindlichen Dieselspur die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte und kollidierte in der weiteren Folge mit einem im Gegenverkehr befindlichen Seat mit WAK-Kennzeichen. Beide Fahrzeugführer wurden glücklicherweise nicht verletzt, an den beteiligten Fahrzeugen entstand jedoch jeweils Totalschaden, so dass sie durch Abschleppdienste geborgen werden musssten. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde die Bundesstraße abgestumpft, das zuständige Straßenbauamt übernahm die entsprechende Absicherung der Unfallstelle. Der Verkehr auf der Bundesstraße war für mehrere Stunden eingeschränkt. Die Ermittlungen zum Verursacher der Dieselspur dauern an. Personen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 5910 zu melden.

