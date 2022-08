Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gutes Gespür

Zella-Mehlis (ots)

Beamte der Suhler Polizei hatten Donnerstagabend genau den richtigen Riecher, als sie einen Mazda-Fahrer in Zella-Mehlis stoppten und einer ausgiebigen Kontrolle unterzogen. Am Wagen befanden sich gestohlene Kennzeichen, der Fahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und stand zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel. Der vor Ort durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis sowie auf Amphetamin/Methamphetamin. Im Fahrzeug befanden sich noch weitere Kennzeichen, die durch die Beamten beschlagnahmt wurden. Hier gilt es zu klären, ob diese ebenfalls aus vorangegangenen Diebstahlshandlungen stammen. Die Polizisten untersagten dem 34-Jährigen nach erfolgter Blutentnahme die Weiterfahrt und entließen in aus der Maßnahme. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell