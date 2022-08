Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wiesenbrand

SuhBad Salzungen (ots)

In der Nähe des ehemaligen Ärztehauses in der Straße der Einheit in Bad Salzungen brannte Mittwochabend aus bilsnag ungeklärter Ursache eine Wiese auf einer Fläche von etwa 8 x 30 Metern. Die Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen zügig löschen. Ob der Brand vorsätzlich gelegt wurde oder aufgrund von Fahrlässigkeit entstand, wird gegenwärtig ermittelt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Rufnummer 03695 551-0 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell