LPI-SHL: Motorradfahrer übersehen

Suhl (ots) - Ein Unbekannter brach in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen in einen Gemeinschaftskeller eines Hauses in der Oberlandstraße in Suhl ein. Er entwendete anschließend ein Damen-E-Bike der Marke "Diamant". Ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des weißen Zweirades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr