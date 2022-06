Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht und geflüchtet

Meiningen (ots)

Am 10.06.2022 gegen 20:30 Uhr befuhr eine 28- jährige Frau aus Mellrichtstadt das Gelände einer Tankstelle in der Werrastraße in Meiningen. Beim Vorbeifahren an einem sich im Tankvorgang befindlichen BMW, touchierte die junge Frau diesen und hielt in der Folge. Nachdem der 33- jährige Führer des BMWs die Polizei verständigen wollte, flüchtete die Fahrerin. Durch die verständigte Polizei konnte die junge Frau schnell ermittelt und festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell