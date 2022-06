Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Kindergarten

Oberschönau (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher machten sich in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen an einem Kindergarten in der Oberen Schulstraße in Oberschönau zu schaffen. Sie brachen ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Dort angekommen verschafften sie sich Zutritt zum Büro der Leiterin. Nachdem sie das Zimmer durchwühlt hatten nahmen sie alles an Bargeld mit, was sie finden konnten. Wie hoch der Gesamtschaden ist, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell