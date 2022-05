LPI-SHL: Kennzeichen gestohlen

Zella-Mehlis (ots) - Zwischen dem 27.05.2022, 17.30 Uhr und dem 28.05.2022, 05.25 Uhr schlagen unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eines in der Waldfriedenstraße in Zella-Mehlis abgestellten Pkw ein und entwenden eine dort abgestellte Handtasche mit Dokumenten und Bargeld. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt ca. 200,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr