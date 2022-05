LPI-SHL: Diebstahl aus Pkw

Hildburghausen (ots) - Am Freitagabend, den 27.05.2022 parkte die 52-jährige Geschädigte ihren Pkw Mazda in Hildburghausen in der Straße Am Goldbach ab. Am nächsten Morgen stellte sie mehrere Dellen und Lackkratzer auf der Motorhaube fest und erstattete Anzeige. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1.000,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Hildburghausen Telefon: 03685 778 0 E-Mail: ...

