Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Straße abgekommen und überschlagen

Meiningen (ots)

Am 27.05.2022 kam es gegen 16:00 Uhr auf der Straße zwischen Dreißigacker und Herpf zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr eine 21jährige Fahrerin mit ihrem Toyota mit Meininger Kennzeichen eine langgezogene Rechtskurve in Richtung Herpf. Aus bisher unbekannter Ursache geriet sie dabei auf die linke Fahrbahnseite. Beim Gegensteuern nach rechts kam sie dann am Ausgang der Kurve von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben, wobei sich das Fahrzeug seitlich überschlug, und blieb ca. 10 Meter weit auf einer angrenzenden Wiese liegen. Die Fahrzeugführerin konnte sie allein aus dem Fahrzeug befreien, wurde aber anschließend leicht verletzt durch einen Rettungswagen ins Klinikum Meiningen verbracht. Am Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abschließend durch einen Abschleppdienst geborgen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell