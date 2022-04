Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallzeugen gesucht

Hildburghausen (ots)

In der Straße der Jugend in Hildburghausen parkte ein 31-Jähriger seinen Volkswagen am rechten Fahrbahrrand. Als er am Folgetag zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am vorderen linken Stoßfänger fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entfernte sich augenscheinlich nach dem Zusammenstoß mit dem Volkswagen von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sohn des Geschädigten äußerte, dass ein Baufahrzeug mit Anhänger den Wagen des Vaters touchierte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegengenommen werden.

