LPI-SHL: Unfall in Engstelle

Biberschlag (ots) - Eine 38-jährige Autofahrerin parkte Dienstagabend rückwärts von einem Grundstück in der Hauptstraße in Biberschlag aus und stieß dabei an einen Transporter, der auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite geparkt war. Es blieb bei Blechschäden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

