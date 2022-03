Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Fußgänger

Schmalkalden (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 14:30 Uhr in Schmalkalden / Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 50jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde. Ein 39jähriger, ortsfremder Fahrzeugführer verließ den Kreisverkehr in der Bahnhofstraße in Richtung Sandgasse und übersah dabei zwei kreuzende Fußgänger. Nach Angaben des Fahrzeugführers war seine Sicht auf die Verkehrslage durch eine tiefstehende Sonne beeinträchtigt, so dass es zu einer leichten Kollision kam, was zu einer leichten Verletzung des Fußgängers führte. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es etwa für eine Stunde zu Einschränkungen im Verkehrsfluss.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell