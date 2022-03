Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: alkoholisiert Ärger gesucht

Meiningen (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 23:00 Uhr in Meiningen zu einem handfesten Streit zwischen mehreren Personen. Ein 17jähriger Jugendlicher aus einer Aufnahmeeinrichtung hat die Trennung von seiner Lebensabschnittsgefährtin nicht verkraftet, worauf er den nochmaligen Kontakt suchte. Da die Verflossene jedoch nicht zu Hause war, konnte sie nicht öffnen. Nun klingelte und klopfte der Jugendliche immer aufdringlicher und lauter, was zu einem gewissen Unmut der anderen Familienmitglieder und Bewohner führte. Im Verlauf dieser Streiterei gerieten die Personen in einen handfesten Streit, wodurch der 17jährige leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden davontrug. Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten die Situation und den stark alkoholisierten und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehenden 17jährigen beruhigen und ihn der medizinischen Versorgung zuführen. Im rahmen der Anzeigenbearbeitung wurde weiterhin eine kleine Menge Haschisch aufgefunden und beschlagnahmt.

