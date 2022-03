Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erfolgreicher Enkeltrickbetrug

Suhl (ots)

Trotz vieler Warnungen werden immer noch, insbesondere ältere Menschen, Opfer von Trickbetrügern. Die Betrüger geben sich am Telefon als Verwandte oder Bekannte aus, täuschen gekonnt eine Notlage vor und versuchen auf diese Weise an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Auf diese perfide Weise wurde Freitagmittag ein 90-jähriger Suhler um seine Ersparnisse (15.000 Euro) gebracht. Erneut warnt die Polizei vor dieser Betrugsmasche und gibt nachfolgende Handlungsempfehlungen: - Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie jemand am Telefon raten lässt, um wen es sich bei dem Anrufer/in handelt! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! - Sobald jemand von Ihnen Geld fordert oder Ihnen etwas merkwürdig erscheint, sollten sie das Gespräch beenden! - Rufen Sie den betreffenden Verwandten sofort unter der Ihnen bekannten Rufnummer zurück oder halten Sie Rücksprache mit nahestehenden Verwandten! - Geben Sie niemals telefonisch Auskunft zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen! - Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen! - Sollte Ihnen ein Schaden entstanden sein, melden Sie sich umgehenden bei der Polizei!

