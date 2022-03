Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht - Ermittlungen erfolgreich

Barchfeld (ots)

Ein bis dato unbekannter Autofahrer beschädigte Sonntagabend einen Steinpfeiler eines Gartenzauns in der Liebensteiner Straße in Barchfeld. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er anschließend weiter und verlor auf seiner Flucht Teile der Frontschürze und einen Scheinwerfer. Ein Zeuge bemerkte den Unfall, konnte allerdings kein Kennzeichen erkennen. Die alarmierte Polizei nahm den Unfall auf und stellte die zurückgelassenen Autoteile sicher. Die Ermittlungen führten schließlich nach Bad Liebenstein. In der Herzog-Georg-Straße fanden sie einen PKW, auf den die Beschreibung des Unfallfahrzeuges passte. Der Wagen war mit dem Heck zur Fahrbahn abgestellt. Die genaue Begutachtung brachte einen massiven Schaden im Frontbereich zu Tage. Auch den 42-jährigen Fahrzeughalter nahmen die Polizisten näher unter die Lupe. Er gab an, den Unfall als nicht so schlimm empfunden zu haben. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,84 Promille und ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine und Metamphetamine. Da nicht ganz klar war, ob der Mann nach dem Crash Alkohol trank, nahmen ihm die Ärzte im Krankenhaus zwei Blutproben ab, um den Wert zur Fahrzeit zurückrechnen zu können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell