Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versammlungsgeschehen mit Corona-Bezug

Bad Liebenstein/Schleusingen (ots)

Freitagabend versammelten sich etwa 350 Menschen in Bad Liebenstein. Es formierte sich nach kurzer Zeit ein Aufzug. Parolen rufend, mit Flaggen und Bannern in der Hand liefen die Personen durch den Ort. Nach etwa zwei Stunden löste sich die nicht angemeldete Versammlung schließlich auf. Sonntagabend trafen sich ca. 85 Personen zu einer nicht angemeldeten Versammlung auf dem Markt in Schleusingen. Mit Transparenten, Trommeln, Fahnen und Pfeifen liefen sie anschließend als Aufzug teils Parolen rufend durch die Ortschaft. Nach ca. einer Stunde war auch diese Versammlung beendet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell