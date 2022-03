Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht!

Fambach (ots)

Im Zeitraum vom 26.02.2022 bis zum 05.03.2022 wurde in Fambach von dem Gelände einer Montagefirma in der "Neuen Wiese" ein sogenannter "Tieflöffel" entwendet. Dabei handelt es sich um einen kleineren Baggerlöffel. Unbekannte Täter hatten den neben einem Minibagger abgelegten Löffel im betroffenen Zeitraum von dem frei zugänglichen Grundstück der Firma auf unbekannte Weise entwendet. In diesem Zusammenhang könnte ein weißer Transporter der Marke Volkswagen mit roter Aufschrift "Autovermietung" stehen. Dieser wurde durch Anwohner in den Tagen zuvor mehrmals in der Ortslage Fambach beobachtet. Wer Angaben zu Tat oder Tätern oder zu dem fraglichen Transporter machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 5910.

