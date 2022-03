Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet - 3 leicht Verletzte

Bad Liebenstein (ots)

Ein 77-jähriger Golf-Fahrer, welcher am Freitagabend auf der L1027 von Barchfeld in Richtung Bad Liebenstein fuhr, missachtete an der Einmündung nach Marienthal einen vorfahrtsberechtigten Audi-Fahrer aus entgegenkommender Richtung. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Insgesamt 3 Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

