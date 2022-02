Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rettungswagen konnte gerade noch stoppen

Meiningen (ots)

Der 24-jährige Fahrer eines Rettungswagens befuhr Donnerstagabend die Alte Henneberger Straße von Dreißigacker in Richtung Neu-Ulmer-Straße in Meiningen. Es handelte sich um einen Patiententransport, bei dem weder Blaulicht- noch Martinshorn eingeschaltet waren. An der Kreuzung vom Steinweg und der Anton-Ulrich-Straße fuhr er bei grün über die Ampel. Just in diesem Moment radelte ein 39-jähriger Mann bei Rot über die Kreuzung. Der Rettungswagenfahrer musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um nicht mit dem Radler zusammenzustoßen. Durch die enormen Kräfte wurde das Fahrzeug im Bereich der Achse beschädigt. Der Fahrer stieg nach dem Vorfall aus und sprach den Mann an, doch dieser dachte nicht daran, anzuhalten und trat in die Pedale. Beamte der Meininger Polizei fanden ihn jedoch kurze Zeit später und stellten fest, dass der 39-Jährige sowohl alkoholisiert war, als auch unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutentnahme und eine Anzeige waren die Folge.

