Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versammlungsgeschehen mit Corona-Bezug

Floh-Seligenthal, Dermbach, Dorndorf (ots)

Donnerstagabend in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr kamen ca. 230 Personen zu insgesamt drei unangemeldeten Versammlungen im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Suhl zusammen. 120 in Floh-Seligenthal, 70 in Dorndorf und 42 Teilnehmer in Dermbach bewegten sich in Form von Aufzügen teils Parolen rufend, mit Trillerpfeifen und Tröten durch die Orte und bekundeten ihren Unmut über die aktuelle Corona-Politik. Ca. eine Stunde nach dem jeweiligen Beginn lösten sich die Versammlungen wieder auf.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell