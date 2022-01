Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung

Bad Liebenstein (ots)

Ein in der Bahnhofstraße in Bad Liebenstein abgestellter Firmen-Transporter wurde in der Zeit von Mittwoch, 18:30 Uhr, bis Donnerstag, 08:00 Uhr, durch Unbekannte zerkratzt. Die Täter ritzten u. a. spiegelverkehrte Hakenkreuze in den Lack des Mercedes. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der 03695 551-0 bei der Polizei zu melden.

