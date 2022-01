Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Diebstahl

Oberhof (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem nach im Bau befindlichen Hotel in der Tambacher Straße in Oberhof. Sie nahmen sämtliche Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von ca. 10.000 Euro an sich und konnten den Tatort unentdeckt verlassen. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit vom 17.01.2022 bis 24.01.2022. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Suhler Polizei unter der Rufnummer 03681 369-0 in Verbindung zu setzen.

